"Czy mogę iść na cmentarz?", "Czy mogę posprzątać koło bloku?". Mieszkańcy Sławna i Darłowa pytają

Obowiązujące od początku kwietnia nowe przepisy dotyczące zakazu przemieszczania się w określonych sytuacjach wywołują sporo emocji. Mieszkańcy powiatu sławieńskiego pytają co wolno, a czego im nie wolno. Policja wyjaśnia.

- Czy mogę iść na cmentarz? - zapytał nas Czytelnik ze Sławna. - Czy mogę pójść do ogrodów działkowych? - pytał z kolei mieszkaniec Darłowa. Z szeregiem pytań zwróciliśmy się do rzeczniczki policji w Sławnie. - Odnośnie ogrodów działkowych, jeżeli ktoś idzie na działkę sadzić warzywa i wraca następnie do domu, jest to dopuszczalne. Natomiast, jeśli dana osoba zrobi na tych ogrodach imprezę, grilla, czy zaprosi znajomych to jest to nie dopuszczalne i może grozić za to mandat - wyjaśnia nam asp. Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Warto przy tym zadać sobie pytanie, czy dana czynność jaką chcemy wykonać poza domem jest pilną potrzebą. Jak mówi policjantka podobnie jest z wizytą na cmentarzu. Obecnie w pogrzebie może uczestniczyć tylko 5 osób. Kwestią sporną w ostatnich dniach wydaje się wizyta na cmentarzu w celu odwiedzenia grobów swoich bliskich. Nie ma jasnych zakazów co do tego typu wyjścia, jednak policja prosi o przemyślenie takiego działania. Należy zwrócić uwagę, że niektóre cmentarze już są zamknięte dla odwiedzających. Tak się stało m.in. w Sopocie. Oczywiście pogrzeby na nich dalej się odbywają.

Do naszej redakcji przysłano także pytanie o jazdę na motorze i rowerze. O ile do sklepu, apteki, czy do pracy możemy pojechać rowerem lub motorem, to w celach rekreacyjnych nie powinniśmy tego robić. Jak czytamy na rządowej stronie, przemieszczać można się w przypadku dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością), wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Zatem muszą to być pilne i niezbędne do życia potrzeby. Co jeśli sąsiad będzie chciał zrobić porządki, np. koło bloku mieszkalnego? Policja odradza takich działań. Podobnie jest z myciem samochodów w myjni przy stacji paliw. - Pamiętajmy, że to policjant zadecyduje jak daną sprawę zakończyć - zaznacza rzeczniczka. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z zakazami można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR2rV9ZwBzRAgfAtb3hI49-mxo6wrJdx9AtarQ2jNYOuflIeWzStZjRFl64

Najnowsze informacje dot. koronawirusa