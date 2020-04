Cykl szkoleń, treningów i wieczorynek z Darłowskim Ośrodkiem Kultury

We wtorek (28 kwietnia) odbyło się szkolenie dotyczące programów i aplikacji do zdalnej komunikacji.E-szkolenie miało miejsce na Facebooku Darłowskiego Ośrodka Kultury. Tam też jest dostępne w dalszym ciągu.

- Ponadto w ramach swojej działalności zapraszamy do wirtualnej przestrzeni, gdzie rozpoczęliśmy cykl treningów tanecznych z instruktorem Dariuszem Chimko oraz na wieczorynki z muzyką przygotowywane przez Jana Schwarzlose - informuje Magda Burduk, dyrektorka Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Już w środę (29 kwietnia) organizatorzy zapraszają o godzinie 11:00 wszystkie dzieci przed monitory, gdzie za pośrednictwem fanpage Kina Bajka zrealizowany zostanie kolejny live w ramach projektu Kino Szkoła. Tym razem będzie to Kino Przedszkole z dedykacją dla wszystkich dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

W dalszym ciągu można dopisywać swoje wersy do tekstu piosenki, która powstaje w Darłowie i obrazuje nastroje panujące podczas pandemii. - Dzisiaj my siedzimy w domach, w swoich pokojach, na czatach, witrynach i stronach. Napiszmy "od siebie" wers lub dwa i stwórzmy tekst o nas, o sytuacji w jakiej jesteśmy. Niech to będą nasze przeżycia, wskazówki, nadzieje i lęki - zachęca do udziału Magda Burduk. Zasadą jest nie używanie wulgaryzmów, nie obrażanie, nie poruszanie tematów religii i polityki. Wpisy tego typu będą usuwane.Więcej na ten temat na: https://www.facebook.com/Dar%C5%82owski-O%C5%9Brodek-Kultury-369826029736243/