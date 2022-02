Ciekawe znalezisko na plaży w Bobolinie [zdjęcia]

Na plaży w Bobolinie (gmina Darłowo) niedaleko głównego zejścia znaleziono ciekawy obiekt. Czytelniczka, która wysłała nam zdjęcia poinformowała, że może to być boja do nawigacji z czasów wojny. Być może ktoś ma więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do komentowania oraz wysyłania wiadomości na adres e-mail: [email protected]