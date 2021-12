Budżety Darłowa i gminy Darłowo uchwalone. Jakie inwestycje w 2022 roku?

Ponad 88 mln złotych to wydatki budżetowe w samorządzie Darłowa na 2022 rok. Dochody mają wynieść ponad 72 mln złotych.

Na wydatki majątkowe, czyli m.in. inwestycje zaplanowano kwotę niemal 12 mln złotych. W tym m.in. wykonanie I etapu kanalizacji deszczowej przy ul. Słowiańskiej w Darłówku Wschodnim, budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Nadmorskiej, ul. Polnej oraz ul. Jana z Maszewa. Ponadto w planie jest budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa przy ul. R. Traugutta oraz budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Wydatki na szkoły i przedszkola to niemal 20 mln złotych - to stanowi procentowo największą część wydatków projektu darłowskiego budżetu (23%). Kolejne kosztowne wydatki to: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 13 mln złotych - 14%), administracja publiczna (ponad 11 mln złotych- 13%), transport i łączność (ponad 11 mln złotych - 13%), rodzina (ponad 10 mln złotych - 12%),pomoc społeczna (ponad 5 mln złotych - 7%), gospodarka mieszkaniowa (ponad 5 mln zł - 6%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (prawie 4 mln zł - 4%).