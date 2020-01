Budowa łącznika ulic w Darłówku. Czekają na decyzję w sprawie dofinansowania

Zakończony został etap oceny złożonych wniosków. - Zgodnie z procedurą naboru wniosków lista zadań planowanych do wsparcia przekazana została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do akceptacji Ministra Infrastruktury. Przedmiotowa lista po analizie Ministra Infrastruktury, zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów, uprawnionego do dokonywania ewentualnych zmian na liście - informuje Tomasz Breszka, szef referatu inwestycji w Urzędzie Miasta Darłowo.

Jak dodaje, trwa oczekiwanie na ostateczne podjęcie decyzji czy złożony przez miasto wniosek o dofinansowanie ujęty zostanie na liście podstawowej czy rezerwowej.