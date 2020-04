Branża turystyczna z regionu na krawędzi bankructwa

Do tej pory odbyła się już wideokonferencja z udziałem włodarzy większości nadmorskich miast i gmin. Wszystko po to, by zebrać informacje i wypracować wspólne stanowisko, które następnie będzie przesłane do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. - Projekt petycji już opracował darłowski ratusz. To Ministerstwo Rozwoju zajmuje się sprawami turystyki. Dlatego tam będzie kierowany apel i zapewnienie o chęci współpracy ze strony samorządów - informuje Rafał Nagórski z Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Do apelu dołączyli burmistrzowie i wójtowie nadmorskich gmin, m.in. Kołobrzegu, Mielna, Ustki, czy Rewala. - W ślad za etapami przedstawionymi przez rząd powinny pójść kolejne. Nasza branża hotelowa powinna wiedzieć, że nie tylko w drugim etapie zostanie uruchomiona, musi też wiedzieć na jakich zasadach zostanie otwarta. Czekamy na to, jako całe miasto, bo musimy mieć przygotowaną całą promocję - mówi nam Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. - Przez niedomówienia i brak konkretnych informacji jako samorząd stoimy w miejscu - dodaje.

Burmistrz Darłowa apeluje do rządu o przygotowanie konkretnej mapy drogowej, czyli planu z podaniem dat i pewnych ograniczeń. Np. gdy hotele będą czynne, to jakie mają spełnić warunki, podobnie w kwestii restauracji, czy barów.

Arkadiusz Klimowicz apeluje do rządu, żeby wszystkie decyzje były podejmowane w dialogu z samorządami. - Dzisiaj odbywa się to jakby poza nami. Nikt nie próbuje z samorządami nadmorskimi na ten temat rozmawiać. Liczę, że pani minister Emilewicz taką rozmowę rozpocznie. Chcemy brać w tym udział w myśl zasady „nic o nas bez nas” - mówi burmistrz Darłowa i jako dramatyczny przykład sytuacji podaje Międzyzdroje, gdzie jak mówi, 80 procent budżetu, jeśli chodzi o dochody własne, to dochody z turystyki. - Straciliśmy majówkę i pewnie cały maj. Nie stać nas, żeby stracić czerwiec, lipiec i sierpień, bo to by oznaczało po prostu bankructwa i upadek firm z branży turystycznej. Dotknie to tysięcy ludzi, drobnych przedsiębiorców najczęściej oraz pracowników najemnych, którzy pracują w sektorze turystycznym wiosenno-wakacyjnym - mówi włodarz Darłowa i zaznacza, że samorządy są gotowe na rozmowy.