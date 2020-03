Błagalny apel prezesa sanatorium Dukat w Dąbkach

Swoje pisma z prośbą o pomoc sanatorium w Dąbkach wysłało m.in. do Narodowego Funduszu Zdrowia. - Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi, czy możemy natychmiastowo zamknąć obiekt, przerwać obecny turnus, który zaczął się przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - mówi nam Mariusz Urbanowicz, prezes zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego Dukat w Dąbkach. Jak tłumaczy w budynku zostało około 100 osób (informacje z środy, 18 marca). Reszta kuracjuszy opuściła już budynek.

„Borykamy się również z problemem w zdobyciu płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla personelu. Nasze zapasy się kończą, co w obliczu rosnącej liczby chorych w Polsce stawia nasz personel oraz pacjentów w niebezpieczeństwie.”- czytamy dalej.

Prezes zarządu w rozmowie z naszą redakcją poinformował, że część personelu z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli jest na świadczeniach opiekuńczych, a część na zwolnieniach lekarskich. Obywatele Ukrainy, którzy pracowali w ośrodku wyjechali i opuścili granice Polski.

„Ze względów logistycznych i braków kadrowych nie jesteśmy w stanie wydawać posiłków do pokoi ani zmniejszyć liczby osób przebywających jednoczasowo w stołówce do 50-ciu osób. W związku z powyższym, zwracamy się z błagalną prośbą o skrócenie trwającego turnusu sanatoryjnego w trybie natychmiastowym.” - pisze na koniec listu do NFZ prezes Mariusz Urbanowicz, jednocześnie podając informację do wiadomości wojewody zachodniopomorskiego.