Będzie dojazd kolejowy do Darłówka? PKP analizuje

- W ramach opracowywanego studium, analizowana jest m.in. możliwość realizacji nowych kolejowych połączeń nad Bałtyk z Darłowa do Darłówka oraz od Koszalina do Darłówka – informuje Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Darłowie.

Dzięki opracowanym materiałom będzie można stwierdzić, jak można zmienić przebieg linii kolejowych lub przygotować nowy odcinek linii. - Przeanalizowana będzie również możliwość wykonania nowego połączenia kolejowego na trasie Darłówko – Wiekowo - Koszalin, poprzez budowę czternastokilometrowej trasy kolejowej z Darłówka do Wiekowa – dodaje rzecznik prasowy. Dokładniej rzecz ujmując trasa ta będzie przebiegać z Darłówka przez Porzecze – Jeżyczki - Pięćmiechowo do Wiekowa. Trasa ma być tak przebudowana, żeby mógł na niej jeździć pociąg Pendolino.

- Pierwszy krok do sukcesu został zrobiony. Gdyby nie było właśnie tej analizy, to sprawy by w ogóle nie było. Nie moglibyśmy marzyć, że kiedykolwiek szybki pociąg typu pendolino przyjedzie do Darłowa. Dzięki aktywności wielu ludzi, w tym Urzędu Miejskiego w Darłowie i wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz polityków życzliwych sprawie, został poczyniony pierwszy ważny krok – mówi nam Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - To zlecenie przybliża nas do tego, że ten XIX – wieczny układ kolejowy, w którym ciągle funkcjonujemy będzie zmieniony na polski w XXI wieku – dodaje.