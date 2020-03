Apelują do mieszkańców Darłowa i okolic: zostańcie w domach!

- W Darłowie na dzień 23 marca objętych kwarantanną jest 68 osób w 32 lokalizacjach - poinformował Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Jak do tej pory w mieście nie odnotowano żadnego oficjalnego zachorowania na koronawirusa. Burmistrz apeluje do mieszkańców o ograniczenie spotkań z innymi osobami, a także przemieszczania się po mieście. - Dbajmy o naszych rodziców, dziadków i seniorów. Namawiajmy ich, żeby zostawali w domach. Widać na mieście, że ludzie starsi ciągle są obecni na ulicach. To właśnie oni powinni przede wszystkim skorzystać z kwarantanny i sami także o siebie się zatroszczyć - apeluje włodarz.

Władze gminy Darłowo poinformowały, że na terenie gminy są obecnie 24 osoby, które poddano kwarantannie domowej. Osoby te wróciły do Polski z zagranicy. Nie mają one objawów koronawirusa.

- W tej trudnej sytuacji chciałbym państwa poprosić o pomoc dla osób samotnych, niepełnosprawnych, czy starszych. Te osoby w tym trudnym czasie nie są w stanie zrobić większych zakupów. W celu ograniczenia wyjść z domu bardzo proszę o życzliwość - mówi Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo i zachęca aby wszystkie sygnały o osobach, które potrzebują pomocy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, tel. 94 314 16 50.