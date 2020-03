Apel policji w Sławnie i Darłowie o ograniczenie wizyt

„Rekomendujemy składanie podań, skarg, wniosków i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.” - czytamy w specjalnym komunikacie sławieńskiej policji.

Apel nie dotyczy osób, które otrzymały wezwania do stawiennictwa, jak również innych pilnych i uzasadnionych przypadków, związanych z realizacją ustawowych zadań policji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod konkretnymi numerami telefonów. W sprawach przyjęć do służby i pracy: tel. 47 78 43 581, e-mail: katarzyna.buczek@sc.policja.gov.pl. W sprawach skarg i wniosków: tel. 47 78 505, e-mail: andrzej.kamoda@sc.policja.gov.pl.

W pozostałych sprawach: tel. 47 78 43 511, 78 43 512, mail: dyzurny.kpp.slawno@sc.policja.gov.pl. Komisariat Policji w Darłowie: tel. 47 78 43 311, dyzurny.kp.darlowo@sc.policja.gov.pl.

Do dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek policji dostępne na stronach internetowych, w Centralnej Książce Telefonicznej oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. - Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda” - informuje insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji i tłumaczy, że wizyty w jednostkach policji wiążą się często z koniecznością poruszania się np. autobosuami, czy pociągami oraz przebywaniem wśród większej liczby nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Policja także informuje, że zawiesza do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. „W związku z tym, informujemy kandydatów do służby w policji, aby nie zgłaszali się do jednostek policji prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania te zawieszone zostają do odwołania” - czytamy w kolejnym komunikacie policji.