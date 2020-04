Akcja strażaków w Sławnie. Rynna zwisała nad chodnikiem [ZDJĘCIA]

W rozmowie z naszą redakcją mieszkanka tłumaczy, że po ulicy Rapackiego porusza się wiele osób, m.in. do biblioteki miejskiej, czy do szkoły, a w pobliżu budynku parkowane są samochody.

Chodzi o budynek po dawnych magazynach zbożowych, o którym wielokrotnie pisaliśmy na naszym portalu. O sprawie rynny poinformowała jedna z mieszkanek kamienicy przy ul. Rapackiego. - Poprosiłam o pomoc panią radną Ewelinę Stach. Bardzo szybko zareagowała za co dziękuję - mówi sławnianka. - Ktoś, kto jest właścicielem tego budynku niech się wreszcie weźmie za jakiś remont. A jak nie, to niech rozbierze obiekt całkowicie - dodaje. Rozbiórka raczej nie wchodzi jednak w grę, ponieważ budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

W sprawie budynku przy ul. Rapackiego w lutym tego roku wysłaliśmy zapytanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie. Otrzymaliśmy wówczas sygnał od zaniepokojonego mieszkańca, który powiadomił nas, że górna część muru budynku jest przechylona w kierunku ul. Rapackiego. W dodatku rośnie tam drzewo. PINB w Sławnie poinformował nas, że jest na etapie planowania kontroli budynku. Czy do niej doszło?

- o to zapytaliśmy nadzór budowlany we wtorek, 7 kwietnia wysyłając e-maila. Czekamy na odpowiedź.

Komentarz radnej Eweliny Stach

- Byłam na miejscu i zobaczyłam na własne oczy jak to wygląda. To jest przerażające. Nie można tego bagatelizować. O działania proszą mieszkańcy, którzy obawiają się o swoje zdrowie i życie - mówi Ewelina Stach. - Bardzo dziękuję straży pożarnej za tak szybką interwencję - dodaje.

Radna już zapowiedziała, że będzie się przyglądać sprawie, wyśle też prośbę o interwencję do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie.