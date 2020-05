"Akcja - Motywacja" w SP nr 3 w Darłowie. Inspiracje do nauki [ZDJĘCIA]

- Z wykonanych zdjęć na temat tego co jest motywujące do nauki, utworzono film. Widać wyraźnie, że uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą, że motywacji do nauki sprzyja inspirujące miejsce, stworzony przez siebie system nagród, znalezienie ważnych powodów do nauki, inne osoby-uczniowie, poranna rutyna i stworzona przez siebie mapa marzeń, czyli jasne wyznaczanie celów - informuje nas Justyna Tomczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie.

W szkolnej akcji wzięli udział: Wiktoria Anzel 1 a, Maja Oleksiak 1 c, Anna Marek 2 d, Jacek Wrzesiński 2 d, Weronika Andrys 2 e, Julia Brzozowska 2 e, Elena Kowalska 2 e, Szymon Kowalski 2 e, Maja Kulwas 2 e, Olimpia Łagutko 2 e, Małgorzata Matuszewska 2 e, Antoni Piestrak 2 e, Wiktoria Mieszkieło 2 e, Łucja Płóciennik 2 e, Zofia Stępnik 2 e, Magdalena Ziółkowska 2 e, Eliza Kostrzewa 3 a, Aleksandra Czapnik 4 a, Małgorzata Malec 4 a, Justyna Wrzesińska 4 a, Gabriela Piestrak 4 b, Zuzanna Ziółkowska 4 b, Oliwia Stefaniak 5 c, Rozalia Piestrak 6 f, Damian Stefaniak 8 a.