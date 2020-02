5 najlepszych miejsc na Walentynki w Darłowie

1. Most im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Każdy z nas doskonale zna kształt loga fundacji WOŚP. Most w kolorze miłości jest idealnym miejscem na spacer we dwoje. Dlatego też nazywany jest mostem zakochanych. Przejdziecie nim na Wyspę Łososiową, gdzie możecie usiąść na ławeczce i w otoczeniu drzew, z których dochodzi śpiew ptaków, miło spędzić czas relaksując się nad przepływającą obok szumiącą rzeką Wieprzą.

2️. Kładka przyrodnicza nad wydmami.

Po części zachodniej Darłówka na długości ok. 600 metrów rozpościera się nad piaszczystymi wydmami drewniana kładka. To z niej podziwiać możecie romantyczne i najpiękniejsze zachody słońca z dwóch platform widokowych, które są oszklone i ochronią Was od morskiej bryzy. Polecamy w dzień jak i w nocy. Punktowe oświetlenie nocne nadaje jej niesamowitego klimatu. Koniecznie tam pójdźcie razem.