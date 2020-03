411 osób w kwarantannie w powiecie sławieńskim

Ponad 50 osób jest zakażonych koronawirusem w województwie zachodniopomorskim. Najwięcej osób w kwarantannie jest w powiecie koszalińskim i Koszalinie - 545 (dane z 28 marca). Zaraz za tym rejonem jest powiat sławieński z liczbą 411 osób w kwarantannie.

Przypomnijmy, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.

Osoba w kwarantannie przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. "Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów." - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.